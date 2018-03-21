Внимание! В Крыму пропала молодая девушка — Анастасия Ресницкая
21-летняя Анастасия Ресницкая исчезла без вести 18 марта.
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21-летняя Анастасия Ресницкая исчезла без вести 18 марта.
21-летняя Анастасия Ресницкая исчезла без вести 18 марта.
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