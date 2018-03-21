В Калининграде в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры и перевернулась коляска

Инцидент произошёл в среду, 21 марта. На единый номер 112 поступил экстренный вызов от кондуктора пассажирского автобуса. Транспортное средство двигалось по Аллее Смелых. В районе остановки его движению начал препятствовать другой пассажирский автобус частного перевозчика.

«Частник начал подрезать конкурента и перекрывать ему дорогу, всячески проявляя агрессивное вождение. В какой-то момент ситуация на дороге стала критической. Для того чтобы избежать аварии, водителю пришлось совершить экстренное торможение», — сообщили в службе «112».