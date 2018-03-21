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16:24 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры и перевернулась коляска

В Калининграде один автобус подрезал другой, в результате пострадали пассажиры и перевернулась коляска. Об этом сообщается на странице системы «112» во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в среду, 21 марта. На единый номер 112 поступил экстренный вызов от кондуктора пассажирского автобуса. Транспортное средство двигалось по Аллее Смелых. В районе остановки его движению начал препятствовать другой пассажирский автобус частного перевозчика.

«Частник начал подрезать конкурента и перекрывать ему дорогу, всячески проявляя агрессивное вождение. В какой-то момент ситуация на дороге стала критической. Для того чтобы избежать аварии, водителю пришлось совершить экстренное торможение», — сообщили в службе «112».

В результате маневрирования пострадали пассажиры, а также перевернулась детская коляска. В этот момент частник забрал пассажиров с остановки и продолжил движение по своему маршруту в сторону Ленинского проспекта. Полученная оператором службы информация была передана в полицию.

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