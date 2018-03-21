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16:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские задержали подозреваемую в краже денег из банкомата в Калининграде

Полицейские задержали подозреваемую в краже денег из банкомата в Калининграде. Женщину увидели в одном из дворов Славска. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По предварительным данным, женщина 14 февраля похитила деньги из банкомата, установленного в супермаркете на улице 9 Апреля. Как выяснили полицейские, злоумышленница стояла в очереди на получение денег. Женщина обнаружила в купюроприёмнике девять тысяч рублей, которые устройство выдало с опозданием предыдущей клиентке, и решила их присвоить.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что сбоем в работе банкомата кто-то воспользовался и похитил её деньги. Ориентировку на розыск подозреваемой полицейские передали в средства массовой информации. Вскоре на указанный телефон позвонили граждане, и сообщили, что похожая по приметам женщина часто появляется в одном из дворов Славска.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Женщина выразила готовность компенсировать ущерб, который она нанесла потерпевшей.

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