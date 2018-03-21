Выброс газа на полигоне «Ядрово» произошел из-за понижения атмосферного давления

Источник: AP 2018

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Резкое понижение атмосферного давления стало причиной выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

«Сегодня ночью на полигоне “Ядрово” <…> в результате резкого падения (атмосферного) давления произошел выброс свалочного газа. Места выбросов были сразу выявлены, затомпонированы», — сказал Чупраков, отметив, что на данный момент власти не могут исключить появление неприятных запахов на полигоне.

Читайте также Выброс газа на полигоне «Ядрово». Обобщение

Ранее сообщалось, что в среду 50 детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Однако врачи не усмотрели связи состояния детей и происходящих на свалке процессов.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. До этого дня нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.