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16:25 (мск), источник: Кубань 24

Житель Краснодара получал и отправлял наркотики в посылках

На Кубани УФСБ перекрыло крупный канал поставки наркотиков, оперативники изъяли более 10 кг запрещенных веществ.

Установлено, что подозреваемый почтовыми отправлениями через транспортные компании получал крупные партии синтетических наркотических средств, после чего фасовал их на более мелкие партии и сбывал в различные регионы России.

При отправке очередной партии наркотика, спрятанного в упаковках из-под постельного белья и в камуфлированном костюме, 11 февраля подозреваемого задержали. Из незаконного оборота изъято расфасованное по полиэтиленовым пакетам порошкообразное вещество, общей массой более 2,5 кг.

По месту жительства мужчины обнаружили более 9 кг различных наркотиков: амфетамин, мефедрон, героин, кокаин, гашиш, МДМА таблетки. Наркотики предназначались для незаконного сбыта в различные регионы России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленник распространял наркотики на территории Краснодара через «закладки». Всего установили 46 тайников. Из незаконного оборота изъяли 46 свертков массой от 1 до 3 г каждый.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.

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