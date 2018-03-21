Житель Краснодара получал и отправлял наркотики в посылках
На Кубани УФСБ перекрыло крупный канал поставки наркотиков, оперативники изъяли более 10 кг запрещенных веществ.
На Кубани УФСБ перекрыло крупный канал поставки наркотиков, оперативники изъяли более 10 кг запрещенных веществ.
Установлено, что подозреваемый почтовыми отправлениями через транспортные компании получал крупные партии синтетических наркотических средств, после чего фасовал их на более мелкие партии и сбывал в различные регионы России.
При отправке очередной партии наркотика, спрятанного в упаковках
По месту жительства мужчины обнаружили более 9 кг различных наркотиков: амфетамин, мефедрон, героин, кокаин, гашиш, МДМА таблетки. Наркотики предназначались для незаконного сбыта в различные регионы России, сообщили
Во время следствия выяснилось, что злоумышленник распространял наркотики на территории Краснодара через «закладки». Всего установили 46 тайников. Из незаконного оборота изъяли 46 свертков массой от 1 до 3 г каждый.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России.
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