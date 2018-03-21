В Самаре 65 человек почти два часа тушили крупный пожар в Красноглинском районе
В среду, 21 марта, в 13:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на 9-й линии СНТ «Шар» в Красноглинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.