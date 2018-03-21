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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В Волоколамске госпитализируют детей с признаками отравления

Жители Волоколамского района сообщают об очередях в больницах и нескольких случаях госпитализации школьников, которые они связывают с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». Ранее на свалке был объявлен режим ЧС из-за неприятного запаха вблизи полигона. В региональном министерстве здравоохранения «Ъ» подтвердили сведения о госпитализациях с признаками отравления, при этом отрицая связь с выбросом на полигоне. В администрации Волоколамского района подтвердили выброс газа в «Ядрово» в ночь на 21 марта. В то же время МЧС заявляет, что выбросов вблизи «Ядрово» в течение суток не фиксировалось.

Источник: РИА "Новости"

В Кремле не комментируют возможный выброс сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области: «Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если вы говорите о том, что происходит прямо сейчас», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Владимира Путина информируют о мерах, связанных с дальнейшим функционированием полигона.

В социальных сетях жители Волоколамского района массово сообщают о госпитализации детей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». «Десятки детей в приемном покое, у школ дежурят машины скорой помощи», — сообщает Екатерина Иванова. На фотографиях пользователей социальной сети «ВКонтакте» видны скопления граждан вблизи больниц.

«По состоянию на 13:00 21 марта в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований, — сообщили “Ъ” в министерстве здравоохранения Подмосковья.— Кроме того, четыре ребенка с сыпью на коже осмотрены дерматологом. У всех осуществлен забор крови на лабораторные исследования». «В Волоколамск выехала бригада специалистов из МОНИКИ (инфекционист, невролог), — добавляют в министерстве.— На данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном ''Ядрово''».

Генпрокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Сегодня днем источник в администрации Волоколамского района подтвердил «Интерфаксу», что в ночь на 21 марта произошел выброс «свалочного газа» на полигоне «Ядрово». По его данным, источник выброса выявлен и ликвидирован, на полигоне работает оперативный штаб.

Ранее со ссылкой на источник в Волоколамске СМИ сообщили о распылении баллончика с перцовым газом в волоколамской школе № 2, в результате чего 23 ребенка были госпитализированы, а еще 16 получили помощь на месте. Позже в пресс-службе администрации Волоколамского района заявили, что все школы и детские сады работают в штатном режиме, а информацию о распылении баллончика с газом опровергли. «Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут», — заявили при этом «Интерфаксу» в пресс-службе администрации.

Напомним, 3 марта около 5 тыс. человек в Волоколамске вышли на митинг с требованием приостановить работу расположенного рядом с городом мусорного полигона «Ядрово». Численность населения Волоколамска, по данным на 2017 год, составляет чуть менее 21 тыс. человек, численность населения Волоколамского района (включая райцентр) — около 43 тыс. Собравшиеся на митинг граждане также заявили о невыносимом запахе свалки. Позднее активисты пытались заблокировать проезд грузовиков с мусором к полигону. 7 марта на полигоне «Ядрово» был введен режим ЧС. Глава Минэкологии Подмосковья тогда сообщал о двукратном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и оксида азота на полигоне. А 6 марта муниципальными властями была утверждена «дорожная карта» по минимизации выбросов токсичных газов с полигона «Ядрово».

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе правительства Подмосковья сказали «Ъ», что губернатор Андрей Воробьев держит ситуацию с мусорными полигонами на личном контроле и информирует правительство и администрацию президента.

В МЧС со ссылкой на данные Росприроднадзора сегодня сообщили, что в течение суток превышений предельно допустимых концентраций на полигоне «Ядрово» не зафиксировано.

При этом в МЧС отмечают превышение разовых ПДК по сероводороду в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино». В связи с этим «в отдельных районах на востоке Москвы превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», сообщают в департаменте природопользования столицы со ссылкой на «Мосэкомониторинг».

Ольга Никитина

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