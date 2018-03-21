Волжанина отправили в колонию за нападение на фельдшера «скорой»
41-летний ранее судимый житель Волжского Виктор Воронцов проведет восемь месяцев в колонии строгого режима за нападение на фельдшера скорой медицинской помощи.
41-летний ранее судимый житель Волжского Виктор Воронцов проведет восемь месяцев в колонии строгого режима за нападение на фельдшера скорой медицинской помощи.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 24 декабря Воронцов вместе со знакомыми пил алкоголь. В ходе застолья между гостями произошла ссора, в результате которой один из собутыльников ударил другого бутылкой по голове. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев мужчину, предложили ему поехать в больницу, но он отказался. После того, как фельдшер оказал раненому помощь на месте, Воронцов кинулся на медработника и начал его душить. На помощь фельдшеру пришли коллеги. Они оттеснили дебошира и вызвали полицию.
Вину в содеянном Воронцов полностью признал. По приговору суда он проведет восемь месяцев в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
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