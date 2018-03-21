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16:11 (мск), источник: БЕЛТА

Завершено расследование дела о хищении денег из банкоматов Минска

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о хищениях денег из банкоматов Минска, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Источник: БЕЛТА

Данное дело было выделено из более крупного — о деятельности организованной преступной группы, следствие по которому было окончено осенью 2017 года. Один из ее руководителей судом Партизанского района Минска в феврале 2018 года был приговорен к 11,5 годам лишения свободы, приговор в законную силу не вступил. Следствие установило, что злоумышленники с помощью вредоносной программы получали удаленный доступ и контроль над компьютерными системами банкоматов. После руководители организованной группы подбирали исполнителей, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи. Данными действиями был нанесен ущерб банкам Беларуси и Кыргызстана в размере более Br2 млн в эквиваленте.

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В соответствии с распределенными ролями, исполнителям необходимо было лишь оказаться у нужного банкомата в определенное время и забрать деньги, которые аппарат выдавал без использования карт. После нужно было передать их другому участнику группы — координатору. Именно таким исполнителем и был фигурант завершенного уголовного дела. При этом, учитывая выстроенную систему конспирации, он не был посвящен во все детали совершаемого преступления.

По данным следствия, 49-летний житель Риги — гражданин России — просто хотел рассчитаться с долгами перед знакомым. «В августе 2016 года тот предложил выгодный вариант: необходимо было всего лишь приехать в Беларусь и оказать простую услугу — забрать документы и вернуться. По приезде в Минск оказалось, что услуга заключается в том, чтобы подъехать по нескольким адресам к банкоматам и в нужное время забрать деньги. Они сами появлялись из устройства, не нужно было пользоваться никакими банковскими картами. Мужчина, который ранее не имел проблем с законом, позже рассказал, что понимал то, что такие действия наказуемы и засомневался — стоит ли участвовать. Но впечатлился “деньгами с неба” и согласился, — рассказали в СК. — Мужчина собранные из банкоматов деньги должен был передать другому участнику группы, представившись Иваном Ивановичем. “Иван Иваныч” доиграл роль до конца и вернулся домой в Латвию».

Всего подобных эпизодов изъятия несколькими исполнителями денег из банкоматов во время следствия по основному делу было установлено более тридцати. Кроме того, в декабре 2016 года получены доказательства причастности к совершению хищений 49-летнего жителя Риги. «К нему заочно была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина был объявлен в международный розыск. В августе 2017 года его задержали в болгарской Софии местные правоохранители и спустя почти четыре месяца он был экстрадирован в Беларусь. В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб на сумму более Br163 тыс. возмещен 49-летним фигурантом в полном объеме», — проинформировали в СК.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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