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16:20 (мск), источник: Kazinform

Мужчина на параплане упал в ущелье в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина, летевший на параплане, упал в ущелье в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«21 марта в 14.00 в Карасайском районе в ущелье Ушконыр силами Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК спасен и передан скорой медицинской помощи мужчина 1992 года рождения, который получил травму и упал в ущелье при приземлении с параплана», — сообщили в пресс-службе.

Состояние мужчины средней степени тяжести.

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