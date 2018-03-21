Мужчина на параплане упал в ущелье в Алматинской области

«21 марта в 14.00 в Карасайском районе в ущелье Ушконыр силами Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК спасен и передан скорой медицинской помощи мужчина 1992 года рождения, который получил травму и упал в ущелье при приземлении с параплана», — сообщили в пресс-службе.