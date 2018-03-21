Мужчина на параплане упал в ущелье в Алматинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина, летевший на параплане, упал в ущелье в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина, летевший на параплане, упал в ущелье в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данную информацию подтвердили в
«21 марта в 14.00 в Карасайском районе в ущелье Ушконыр силами Республиканского
Состояние мужчины средней степени тяжести.
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