Офицер погиб в Белгородской области при спасении выронившего гранату солдата

В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» сообщили, что инцидент произошел накануне на полигоне в Белгородской области во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом», — сказали в пресс-службе ЗВО.

Военные сообщили, что офицер получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Военнослужащий-призывник не пострадал.