Офицер погиб в Белгородской области при спасении выронившего гранату солдата
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU . В Западном округе офицер погиб, закрыв собой на занятиях боевую гранату.
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU . В Западном округе офицер погиб, закрыв собой на занятиях боевую гранату.
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Военные сообщили, что офицер получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
«За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде», — сказали в
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