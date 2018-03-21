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18:33 (мск), источник: Интерфакс

Офицер погиб в Белгородской области при спасении выронившего гранату солдата

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU . В Западном округе офицер погиб, закрыв собой на занятиях боевую гранату.

В пресс-службе Западного военного округа «Интерфаксу» сообщили, что инцидент произошел накануне на полигоне в Белгородской области во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом», — сказали в пресс-службе ЗВО.

Военные сообщили, что офицер получил тяжелые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Военнослужащий-призывник не пострадал.

«За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде», — сказали в пресс-службе Западного военного округа.

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