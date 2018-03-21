В Казани в ДТП с автобусом пострадали два человека

Уточняется, что авария произошла в 20.06 в поселке Юдино на улице Ильича. По предварительным данным виновником аварии стал 64-летний водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом, которым управлял 34-летний мужчина.