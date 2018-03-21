В Казани в ДТП с автобусом пострадали два человека
Два человека пострадали во вторник вечером в Казани в результате столкновения легкового автомобиля «Форд Фокус» и пассажирского автобуса «Нефаз», сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Казани.
Два человека пострадали во вторник вечером в Казани в результате столкновения легкового автомобиля «Форд Фокус» и пассажирского автобуса «Нефаз», сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Казани.
Уточняется, что авария произошла в 20.06 в поселке Юдино на улице Ильича. По предварительным данным виновником аварии стал 64-летний водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате аварии пожилой водитель иномарки с места происшествия госпитализирован с тяжелой сочетанной травмой. Второй пострадавший — 18-летняя пассажирка автобуса. По предварительным данным она отделалась только ушибом левого плеча.
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