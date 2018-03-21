Воронежский Роспотребнадзор: «Заболевший туберкулёзом студент — иностранец»
Врачи подтвердили диагноз «туберкулёз» у одного из студентов воронежского вуза, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 21 марта. Студент педагогического университета является гражданином другой страны.
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