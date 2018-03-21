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18:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский Роспотребнадзор: «Заболевший туберкулёзом студент — иностранец»

Врачи подтвердили диагноз «туберкулёз» у одного из студентов воронежского вуза, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 21 марта. Студент педагогического университета является гражданином другой страны.

Источник: Вести - Воронеж

Пока официальных данных о том, что ещё двоих студентов госпитализировали с подозрением на туберкулёз, нет.

Сотрудники Роспотребадзора напомнили жителям региона о необходимости ежегодно проходить флюорографическое обследование.

Студент педагогического университета уже написал заявление на академический отпуск, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в вузе. Однако там пока отрицают тот факт, что туберкулёз — диагноз подтверждённый.

Ранее журналистам «Вести-Воронеж» сообщали о троих заболевших туберкулёзом, учащихся в разных вузах. Информация уточняется.

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