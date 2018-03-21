Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Симферополе

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В аварии с участием двух легковых машин и автобуса Эталон в Симферополе пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ГИБДД по РК.