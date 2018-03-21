Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В аварии с участием двух легковых машин и автобуса Эталон в Симферополе пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ГИБДД по РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В аварии с участием двух легковых машин и автобуса Эталон в Симферополе пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ГИБДД по РК.
ДТП на проспекте Победы в Симферополе.
Столкновение автомобилей ВАЗ 2103, Chevrolet Lanos и маршрутного автобуса произошло в среду днем на проспекте Победы в Симферополе.
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека, находившихся в автомобиле ВАЗ-2103, и четыре пассажира автобуса, один из них ребенок.
По информации ГИБДД, ВАЗ столкнулся с двигавшимся попутно Chevrolet Lanos, от удара ВАЗ вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в автобус.
ДТП на проспекте Победы в Симферополе.
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