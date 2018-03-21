В Уфе разыскивается пропавшая без вести 13-летняя Валерия Гордзий

Приметы: на вид 13−14 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Особые приметы: родимое пятно на носу и около носа размером 1 мм.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОП № 7 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−919−609−06−91, 8−917−409−39−72, 279−50−64, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.