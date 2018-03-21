В Уфе разыскивается пропавшая без вести 13-летняя Валерия Гордзий
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полиция Уфы разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Валерию Гордзий. Девочка проживает в деревне Шмидтово Уфимского района. По информации регионального МВД, школьница ушла из дома 14 марта 2018 года.
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