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17:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе разыскивается пропавшая без вести 13-летняя Валерия Гордзий

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полиция Уфы разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Валерию Гордзий. Девочка проживает в деревне Шмидтово Уфимского района. По информации регионального МВД, школьница ушла из дома 14 марта 2018 года.

Источник: Башинформ

Приметы: на вид 13−14 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч. Особые приметы: родимое пятно на носу и около носа размером 1 мм.

Разыскиваемая была одета в коричневые леггинсы, черную короткую куртку, темную обувь.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОП № 7 УМВД России по Уфе. Контакты инициатора поиска: 8−919−609−06−91, 8−917−409−39−72, 279−50−64, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

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