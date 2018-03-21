В Ростовской области полицейских обвиняют в избиении задержанного

В отношении них возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

«Сейчас сотрудники уволены из органов внутренних дел, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

По информации СУ СК России по Ростовской области, 14 марта 2018 года бывший оперативник и инспектор ДПС Морозовского района, находясь в здании отдела полиции, избили 25-летнего мужчину. У пострадавшего оказался оскольчатый перелом левой голени, а также частичная потеря слуха.