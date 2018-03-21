В Ростовской области полицейских обвиняют в избиении задержанного
В Ростове сотрудники собственной безопасности МВД России по региону задержали двух сотрудников отдела полиции Морозовского района.
В Ростове сотрудники собственной безопасности МВД России по региону задержали двух сотрудников отдела полиции Морозовского района.
В отношении них возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили в
«Сейчас сотрудники уволены из органов внутренних дел, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
По информации СУ СК России по Ростовской области, 14 марта 2018 года бывший оперативник и инспектор ДПС Морозовского района, находясь в здании отдела полиции, избили 25-летнего мужчину. У пострадавшего оказался оскольчатый перелом левой голени, а также частичная потеря слуха.
«Оперуполномоченному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении инспектора
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