В Казани бухгалтера обвиняют в хищении 11 млн рублей

Заместителя главного бухгалтера и юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бухгалтер принимала клиентские платежи, часть которых небольшими суммами перечисляла на счета фирм, предоставленных юристом. В результате фигуранты уголовного дела похитили 1 млн 117 тысяч рублей.

В дальнейшем заместитель главного бухгалтера действовала в одиночку. Аналогичным образом она похитила 6 млн 542 тысячи рублей. Также она перечислила на банковскую карту, принадлежащую ее дочери, еще 3 млн 490 тысяч рублей.