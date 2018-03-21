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17:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани бухгалтера обвиняют в хищении 11 млн рублей

Дело о хищении 11 млн рублей со счета одной из общественных организаций города направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: Аргументы и факты

Заместителя главного бухгалтера и юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бухгалтер принимала клиентские платежи, часть которых небольшими суммами перечисляла на счета фирм, предоставленных юристом. В результате фигуранты уголовного дела похитили 1 млн 117 тысяч рублей.

В дальнейшем заместитель главного бухгалтера действовала в одиночку. Аналогичным образом она похитила 6 млн 542 тысячи рублей. Также она перечислила на банковскую карту, принадлежащую ее дочери, еще 3 млн 490 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила 11 миллионов 150 тысяч рублей.

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