СК завел дело о покушении на убийство по факту обстрела машины на Кубани

Ранее портал Юга.ру написал, что во вторник вечером в селе Ольгинка Туапсинского района неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился депутат районного совета. Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. В СК подтвердили факт обстрела, не уточнив личность мужчины.