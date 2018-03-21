СК завел дело о покушении на убийство по факту обстрела машины на Кубани
СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Машина обстреляна в Туапсинском районе на Кубани, по факту покушения на убийство мужчины заведено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.