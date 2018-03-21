Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Sony назвал победителей World Photography Awards
17:53 (мск), источник: РИА Новости

СК завел дело о покушении на убийство по факту обстрела машины на Кубани

СОЧИ, 21 мар — РИА Новости. Машина обстреляна в Туапсинском районе на Кубани, по факту покушения на убийство мужчины заведено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Источник: РИА Новости

Ранее портал Юга.ру написал, что во вторник вечером в селе Ольгинка Туапсинского района неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился депутат районного совета. Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. В СК подтвердили факт обстрела, не уточнив личность мужчины.

— Возбуждено дело по статье «покушение на убийство и незаконный оборот оружия», — заявила РИА Новости Смяцкая.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сочи оштрафовали Turkish Airlines из-за иностранного гражданина
СК завел дело о покушении на убийство по факту обстрела машины на Кубани
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Минобороны РФ: Великобритания создает химоружие нового поколения
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Дело против купившего GPS-трекер курганского фермера закрыли
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь