Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ФРГ сразу ответили Киеву за попытку запретить поездки в Крым
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Женщина похудела на 100 кг ради дочки
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:47 (мск), источник: Volga News

Экс-совладелец «Окон С. О. К.» Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены

Самарский районный суд удовлетворил 21 марта ходатайство следователя об аресте Алексей Солдатова.

Источник: Reuters

Напомним, бывший совладелец ООО «Самарские оконные конструкции» («Окна С. О. К.») и холдинга «Кватрон» Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 г., когда на его жену Наталью напали неизвестные.

Преступники проникли внутрь дома на 7-й просеке через гараж, заперли восьмилетних сестер-близняшек в одной из комнат, после чего расправились с их матерью и забрали ее ювелирные украшения на сумму 100 тыс. рублей. Лишь в 2014 г. дело удалось раскрыть — один из киллеров по фамилии Киселев написал явку с повинной, заявив, что ему помогал некий наркоман по кличке Марина. Тогда же представители регионального Следственного комитета заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.

21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте мужа убитой Натальи — Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления, предусмотренного пп.ж, з ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму». То есть фактически его подозревают в организации убийства собственной супруги.

Еще в 2014 г. в интернете «гуляла» версия того, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница, о чем узнала жена. Наталья, якобы, пригрозила, что увезет детей в другую страну, плюс заберет все деньги, ведь, согласно слухам, когда-то бизнес Солдатовых был профинансирован тестем.

Какой мотив положит в основу обвинения следствие, пока не ясно, в СУ СК РФ по Самарской области дело не комментируют.

В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что подозреваемый свою причастность к совершению преступления отрицал, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Ольга Голодец высоко оценила работу по исполнению майских указов президента в регионе
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Минобороны РФ: Великобритания создает химоружие нового поколения
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь