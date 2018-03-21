Экс-совладелец «Окон С. О. К.» Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены
Самарский районный суд удовлетворил 21 марта ходатайство следователя об аресте Алексей Солдатова.
Самарский районный суд удовлетворил 21 марта ходатайство следователя об аресте Алексей Солдатова.
Напомним, бывший совладелец ООО «Самарские оконные конструкции» («Окна С. О. К.») и холдинга «Кватрон» Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 г., когда на его жену Наталью напали неизвестные.
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21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте мужа убитой Натальи — Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления, предусмотренного пп.ж, з ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму». То есть фактически его подозревают в организации убийства собственной супруги.
Еще в 2014 г. в интернете «гуляла» версия того, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница, о чем узнала жена. Наталья, якобы, пригрозила, что увезет детей в другую страну, плюс заберет все деньги, ведь, согласно слухам,
Какой мотив положит в основу обвинения следствие, пока не ясно, в СУ СК РФ по Самарской области дело не комментируют.
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