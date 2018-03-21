Директор Департамента по авиации Минтранса задержан за взятку
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций задержан за взятку, сообщили БЕЛТА в Комитете государственной безопасности.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций задержан за взятку, сообщили БЕЛТА в Комитете государственной безопасности.
«КГБ 20 марта с поличным при получении взятки в размере $3,5 тыс. задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Костин В. Б. Также задержан взяткодатель — руководитель одной из коммерческих структур, который передавал деньги должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию», — проинформировали в КГБ.
В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки) и ч.2 ст. 431 УК (дача взятки). Они заключены под стражу. Проводятся необходимые
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