Директор Департамента по авиации Минтранса задержан за взятку

«КГБ 20 марта с поличным при получении взятки в размере $3,5 тыс. задержан директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Костин В. Б. Также задержан взяткодатель — руководитель одной из коммерческих структур, который передавал деньги должностному лицу за попытку решения вопросов, входящих в его компетенцию», — проинформировали в КГБ.