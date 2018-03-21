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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Жители Волоколамска вышли на митинг после отравлений школьников

В Волоколамске после сообщений об отравлении школьников местные жители стихийно собрались около Центральной районной больницы (ЦРБ). Они связывают эти случаи с возможным выбросом на мусорном полигоне «Ядрово», расположенном вблизи города. Ситуацией уже заинтересовалась Генпрокуратура и детский омбудсмен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал «предусмотреть все необходимые мероприятия», чтобы эвакуировать детей из города.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Жители Волоколамского района вышли на стихийный митинг к Центральной районной больнице после сообщений о госпитализации школьников с признаками отравления, которые они связывают с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». Корреспондент «Ъ» с места событий передает, что акция собрала около 800 человек. К ЦРБ стянулся ОМОН.

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С утра 21 марта местные жители массово сообщали о госпитализации детей с признаками отравления, в частности с рвотой. Они жалуются на усиление неприятного запаха в ночь на среду и связывают это с возможным выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». «Десятки детей в приемном покое, у школ дежурят машины скорой помощи», — сообщает Екатерина Иванова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По словам главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, в ЦРБ обратились 57 пострадавших. В Минздраве Подмосковья сообщают, что «основные жалобы — тошнота и головокружение»: «Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований». В ведомстве отмечали, что «специалисты не связывают обращения с полигоном ''Ядрово''».

Напомним, это не первый митинг с требованием приостановить работу расположенного рядом с городом мусорного полигона «Ядрово»: 3 марта около 5 тыс. человек в Волоколамске вышли на площадь перед местной администрацией с таким же требованием. Собравшиеся на митинг граждане также заявили о невыносимом запахе свалки. Позднее активисты пытались заблокировать проезд грузовиков с мусором к полигону. 7 марта на полигоне «Ядрово» был введен режим ЧС. Глава Минэкологии Подмосковья тогда сообщал о двукратном превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и оксида азота на полигоне. А 6 марта муниципальными властями была утверждена «дорожная карта» по минимизации выбросов токсичных газов с полигона «Ядрово».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в связи с массовым отравлением детей в Волоколамском районе обратилась к генпрокурору Юрию Чайке, специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, руководителю СКР Александру Бастрыкину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. «Считаю недопустимым экономить на здоровье наших детей, — сказала она. — Необходимо предпринять шаги по закрытию вредных производств и полигонов, повсеместно внедрять современные и безопасные технологии переработки мусора».

Мы неоднократно обращали внимание исполнительной власти подмосковного региона и всех уполномоченных ведомств на существующие проблемы экологического характера, наносящие вред здоровью детей.
Анна Кузнецова
детский омбудсмен
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генпрокуратура уже поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Власти Волоколамского районе сообщили, что ночью на полигоне выявлен разлом, «связанный с резким перепадом давления, в связи с чем запах пошел в город, который находится в низине».

«Очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом, — сообщил глава района Евгений Гаврилов. — К утру очаг был ликвидирован. Ситуация непростая, но находится под контролем».
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«Все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану. Напомню, все мероприятия будут завершены к 15 июня», — добавил он. Ранее сообщалось, что 24 марта планируется завершить работы по устройству нового участка полигона, после этого завоз отходов на старый участок прекратят и там начнутся работы по установке систем дегазации.

На полигон прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального правительства. «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города.— “Ъ”). Для этого я сюда и приехал», — сказал господин Воробьев. «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.— “Ъ”) прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — уточнил «Ъ» глава Подмосковья.

Ольга Никитина, Александр Черных

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