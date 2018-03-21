Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Алла Пугачева призналась, что живет ради детей
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
19:42 (мск), источник: Zakon.kz

В центре Караганды сожгли две машины

Машины находились в одном дворе, и по странному совпадению их владелицы — коллеги, женщины работают адвокатами.

Источник: Zakon.kz

Полиция Караганды разыскивает поджигателей. Неизвестные рано утром сожгли две машины в центре города, чем переполошили всю округу, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Все произошло в половине четвёртого утра. Жильцов разбудили громкие хлопки со стороны горящих автомобилей. Несмотря на то, что пламя потушили в считанные минуты, восстановлению авто уже не подлежат. При этом машины находились в одном дворе, и по странному совпадению их владелицы — коллеги, женщины работают адвокатами. Сами карагандинки в простую случайность не верят. Дамы уже написали заявления в полицию.

— Мы вместе работаем по нескольким гражданским и уголовным делам. Нам поступали угрозы в связи с этими делами. И видимо, человек, который эти угрозы озвучивал, осуществил этот поджог, либо по его поручению это кто-то сделал, — говорит адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов Елизавета Ахметова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ушел из жизни общественный деятель Нурлан Еримбетов
Девушку продали за 80 000 тенге в Астане
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Ходячие мертвецы: истории похороненных раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь