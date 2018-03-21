Минчанин похитил $6 тыс. у родителей своей девушки

Задержанный неоднократно был свидетелем того, как родители девушки доставали из тайника отложенные на ремонт квартиры денежные средства. Улучив момент, он совершил хищение. Деньги были потрачены за неделю на карманные расходы. Родители девушки, узнав, что их накопления похитил знакомый дочери, потребовали вернуть деньги, а после отказа обратились в милицию.