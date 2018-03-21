Минчанин похитил $6 тыс. у родителей своей девушки
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 19-летнего минчанина, который похитил $6 тыс. из квартиры родителей своей девушки. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
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