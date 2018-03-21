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19:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Витебске 91-летняя женщина попала под трамвай

Следователи ищут свидетелей ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Трамваем управлял 62-летний мужчина. Он двигался по маршруту № 7 по проспекту Фрунзе со стороны улицы Смоленской в направлении улицы Лазо. Около 12 часов 10 минут 20 февраля в районе пересечения с улицей Терешковой, при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал транспортного светофора, он совершил наезд на пенсионерку.

В результате ДТП пенсионерке причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми она была доставлена в больницу, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Беларуси. К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Для установления обстоятельств аварии, следователи просят свидетелей связаться с ними по телефону Витебского ГОСК +375 29 8192628.

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