Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Наталья Водянова поделилась трогательным семейным снимком
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Минстрой хочет провести интернет в общественные туалеты
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
19:45 (мск), источник: Tengrinews

Страшное ДТП на трассе Уральск — Атырау: 1 человек погиб, 9 пострадали

В Западно-Казахстанской области в результате столкновения двух автомобилей на трассе Уральск — Атырау погиб один человек, еще девять пострадали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в местной полицейской службе, возле поселка Богатск Зеленовского района столкнулись автомобили Daewoo Nexia и ВАЗ-21099.

Читайте также
Мужчина на параплане упал в ущелье в Алматинской области

«В регионе объявлено штормовое предупреждение. На трассе гололед. Мы выясняем, кто из водителей не справился с управлением. Произошло столкновение лоб в лоб», — заявили в ДВД ЗКО.

В управлении здравоохранения проинформировали, что в ДТП пострадали 9 человек.

«В ДТП погибла женщина 1939 года рождения. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Мужчина 1971 года рождения был доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое пострадавших — мужчина и женщина обратились в Акжайыкскую центральную районную больницу. Проводится обследование», — отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.

Стоит отметить, что в ЗКО в течение недели экстренные службы распространяют штормовые предупреждения. Водителей просят отказаться от поездок из- за гололеда.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Страшное ДТП на трассе Уральск - Атырау: 1 человек погиб, 9 пострадали
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Ходячие мертвецы: истории похороненных раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь