Страшное ДТП на трассе Уральск — Атырау: 1 человек погиб, 9 пострадали
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Как сообщили в местной полицейской службе, возле поселка Богатск Зеленовского района столкнулись автомобили Daewoo Nexia и ВАЗ-21099.
«В регионе объявлено штормовое предупреждение. На трассе гололед. Мы выясняем, кто из водителей не справился с управлением. Произошло столкновение лоб в лоб», — заявили в ДВД ЗКО.
В управлении здравоохранения проинформировали, что в ДТП пострадали 9 человек.
«В ДТП погибла женщина 1939 года рождения. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Мужчина 1971 года рождения был доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое пострадавших — мужчина и женщина обратились в Акжайыкскую центральную районную больницу. Проводится обследование», — отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.
Стоит отметить, что в ЗКО в течение недели экстренные службы распространяют штормовые предупреждения. Водителей просят отказаться от поездок из- за гололеда.
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