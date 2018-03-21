Страшное ДТП на трассе Уральск — Атырау: 1 человек погиб, 9 пострадали

Источник: Tengrinews

Как сообщили в местной полицейской службе, возле поселка Богатск Зеленовского района столкнулись автомобили Daewoo Nexia и ВАЗ-21099.

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«В регионе объявлено штормовое предупреждение. На трассе гололед. Мы выясняем, кто из водителей не справился с управлением. Произошло столкновение лоб в лоб», — заявили в ДВД ЗКО.

В управлении здравоохранения проинформировали, что в ДТП пострадали 9 человек.

«В ДТП погибла женщина 1939 года рождения. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Мужчина 1971 года рождения был доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое пострадавших — мужчина и женщина обратились в Акжайыкскую центральную районную больницу. Проводится обследование», — отметила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.