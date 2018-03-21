В Башкирии столкнулись четыре большегруза и иномарка, есть пострадавшие
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Иглинском районе Башкортостана на 1524 км трассы М-5 Москва — Уфа — Челябинск утром 21 марта произошло массовое ДТП. По информации регионального МЧС, на дороге столкнулись пять машин: фуры Volvo, «КАМАЗ», Scania, грузовая «ГАЗель» и легковой автомобиль Nissan Н300.
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