В Башкирии столкнулись четыре большегруза и иномарка, есть пострадавшие

«На месте происшествия проводили аварийно-спасательные работы личный состав 35-го отдельного поста пожарной спасательной части и 79-ой пожарной спасательной части в составе двух единиц техники и шести человек. В ДТП имеются пострадавшие», — сообщили в ведомстве.