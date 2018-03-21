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20:54 (мск), источник: Известия

В школе на Трубной улице в Москве произошло обрушение крыши

Обрушение крыши произошло в московской школе, расположенной на Трубной улице, 31, сообщили порталу iz.ru.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Очевидцы сообщили, что обрушение произошло при реконструкции здания, пишет телеканал РЕН ТВ.

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