Более 70 человек получили различные травмы из-за гололеда в Астане
Проливные дожди и минусовая температура за окном привели к сильнейшему гололеду в Астане, передает КТК.
Проливные дожди и минусовая температура за окном привели к сильнейшему гололеду в Астане, передает КТК.
В травмпунктах вот уже второй день царит настоящий ажиотаж. Экстренная помощь всего за сутки потребовалась сотне астанчан. При этом свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице. В итоге провести все выходные дни на больничной койке сейчас предстоит пятерым травмированным.
Непогода подпортила планы не только пешеходам, но и автомобилистам. Выезд из столицы перекрыт практически по всем направлениям. Однако, несмотря на гололед и слабую видимость, запрет продержался лишь первую половину дня. А после автомобильное движение вновь возобновилось.
«Соблюдая скоростной режим, правила дорожного движения, не нарушая, можно доехать в любую точку города и нашей уважаемой страны. В этом ничего сложного нет. Еду к родственникам отмечать Наурыз», — говорит один из жителей города.
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