Более 70 человек получили различные травмы из-за гололеда в Астане

Источник: Newtimes.kz

В травмпунктах вот уже второй день царит настоящий ажиотаж. Экстренная помощь всего за сутки потребовалась сотне астанчан. При этом свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице. В итоге провести все выходные дни на больничной койке сейчас предстоит пятерым травмированным.

Непогода подпортила планы не только пешеходам, но и автомобилистам. Выезд из столицы перекрыт практически по всем направлениям. Однако, несмотря на гололед и слабую видимость, запрет продержался лишь первую половину дня. А после автомобильное движение вновь возобновилось.