В центре Москвы обрушилось здание
В Москве обрушилось находящееся на реконструкции здание на Трубной улице. Как сообщили ТАСС в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили лишь четыре припаркованные рядом машины. По предварительным данным, площадь обрушения достигает около 80 кв. м.
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