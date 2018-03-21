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21:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В центре Москвы обрушилось здание

В Москве обрушилось находящееся на реконструкции здание на Трубной улице. Как сообщили ТАСС в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили лишь четыре припаркованные рядом машины. По предварительным данным, площадь обрушения достигает около 80 кв. м.

В настоящее время движение по Трубной улице полностью перекрыто. Служба эвакуации транспортных средств освобождает улицу от автомобилей, мешающих подъезду спецтехники.

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