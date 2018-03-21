Офицер, уроженец Караганды, спас солдата ценой жизни в России
В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на
В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на
В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на
«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал», — говорится в сообщении.
По данным
Как пишет газета «Версия», погибший — майор Владимир Чупин. Он родился 23 июля 1975 года в Караганде. В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ. У него остались жена и двое детей.
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