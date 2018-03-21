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22:47 (мск), источник: Tengrinews

Офицер, уроженец Караганды, спас солдата ценой жизни в России

В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Источник: Tengrinews

В Белгородской области погиб офицер, когда спасал солдата, который выронил гранату с выдернутой чекой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врачи пытались спасти жизнь офицера, однако это не удалось. За геройский поступок офицер представлен командованием к государственной награде.

Как пишет газета «Версия», погибший — майор Владимир Чупин. Он родился 23 июля 1975 года в Караганде. В 1998 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ. У него остались жена и двое детей.

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Офицер, уроженец Караганды, спас солдата ценой жизни в России
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