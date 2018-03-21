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21 марта, источник: РИА Новости

Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ.

«В Свердловской области организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка семи тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установят все обстоятельства, опросят владельца квартиры и должностных лиц миграционного отдела полиции, а также проанализируют соответствующую документацию.

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3 июня 2017© Ньюстюб
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