Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ.