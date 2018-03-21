Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ.
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