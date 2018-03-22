На Кубани водитель «Нивы», пытаясь скрыться, сбил инспектора ДПС

Бросив автомобиль, водитель и пассажир попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками полиции районного отдела МВД России.

Сотрудник полиции с травмами доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.