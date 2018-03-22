На Кубани водитель «Нивы», пытаясь скрыться, сбил инспектора ДПС
21 марта в Щербиновском районе автоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ 21214. После того, как инспектор потребовал предъявить документы, водитель попытался скрыться, сбив полицейского.
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