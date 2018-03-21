Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года

«Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Никола Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств», — сообщает издание. Источник BFMTV рассказал, что Никола Саркози отвергает все обвинения.

Господин Саркози был допрошен и отпущен из-под стражи после того как в СМИ появилась информация о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.