Источник: в Москве задержан экс-депутат Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.