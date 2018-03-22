Источник: в Москве задержан экс-депутат Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

«В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский по делу о мошенничестве. Он подозреваться в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», — сказал собеседник агентства, отметив, что задержанный в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в 2016 году возбуждено уголовное дело о хищении из банка «Петрокоммерц» более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский.