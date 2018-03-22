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00:17 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Москве задержан экс-депутат Госдумы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский задержан в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский по делу о мошенничестве. Он подозреваться в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», — сказал собеседник агентства, отметив, что задержанный в настоящее время находится в изоляторе временного содержания.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в 2016 году возбуждено уголовное дело о хищении из банка «Петрокоммерц» более 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Вадим Варшавский.

В Москве задержаны лжебанкиры с годовым заработком в 2,5 млрд рублей
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9 февраля 2016© Ньюстюб
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