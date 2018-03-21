Франция «заказала» Интерполу возможного работорговца из Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. На Украине, в Одесской области, задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за торговлю людьми.

Как сообщили в среду в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, на которую ссылаются СМИ этой страны, задержание произошло во вторник на границе с Молдовой. Подозреваемый 31 год пересекал границу в пункте пропуска «Староказачье». Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что мужчину уже более года ищут правоохранительные органы Франции за торговлю людьми.

Информацию о выявленном нарушителе пограничники отослали в Украинское бюро Интерпола, задержанного передали полиции.

Тенденция или стечение недоразумений?

Увы, но граждане Молдовы нередко в последнее время становятся фигурантами уголовных дел, связанных с сутенёрством и продажей людей в рабство.

Например, недавно суд признал виновными четырех членов организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми. Главарь ОПГ, гражданин Румынии, сел в тюрьму на 18 лет, а его сообщникам дали по пять лет заключения условно. На автомобили осужденных наложен секвестр.

Члены группировки, родом из Молдовы, Румынии и Испании, выявляли девушек из неблагополучных семей, входили к ним в доверие, выправляли документы и отправляли на Пиренеи торговать собой в ночных клубах.

Было завербовано восемь девушек, из которых одной нет 18 лет. Им купили билеты на рейс Кишинев-Барселона, а по прилету насильно заставили заниматься проституцией в течение трех месяцев в городах Таррагона и Салоу.

А в России, в Воронежской области, гражданин Молдовы оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку представителям российской полиции за незаконное освобождение своего земляка, который находился в международном розыске из-за причастности к торговле людьми. Его задержали в ноябре 2017 года. В тот же день в отделение полиции явился 40-летний друг и соотечественник задержанного и предложил полицейским подкуп, чтобы те не экстрадировали его в Молдову, где итог один — суд.

Глава отдела полиции отказался от 100 тысяч рублей в виде взятки и тут же вызвал в свой кабинет дежурного. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу.