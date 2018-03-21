Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Звезды, воспитывающие особенных детей
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
21 марта, источник: Sputnik.md

Франция «заказала» Интерполу возможного работорговца из Молдовы

Мужчину разыскивают правоохранительные органы Франции, у которых есть доказательства его причастности к торговле людьми.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. На Украине, в Одесской области, задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за торговлю людьми.

Как сообщили в среду в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, на которую ссылаются СМИ этой страны, задержание произошло во вторник на границе с Молдовой. Подозреваемый 31 год пересекал границу в пункте пропуска «Староказачье». Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что мужчину уже более года ищут правоохранительные органы Франции за торговлю людьми.

Информацию о выявленном нарушителе пограничники отослали в Украинское бюро Интерпола, задержанного передали полиции.

Тенденция или стечение недоразумений?

Увы, но граждане Молдовы нередко в последнее время становятся фигурантами уголовных дел, связанных с сутенёрством и продажей людей в рабство.

Например, недавно суд признал виновными четырех членов организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей людьми. Главарь ОПГ, гражданин Румынии, сел в тюрьму на 18 лет, а его сообщникам дали по пять лет заключения условно. На автомобили осужденных наложен секвестр.

Члены группировки, родом из Молдовы, Румынии и Испании, выявляли девушек из неблагополучных семей, входили к ним в доверие, выправляли документы и отправляли на Пиренеи торговать собой в ночных клубах.

Было завербовано восемь девушек, из которых одной нет 18 лет. Им купили билеты на рейс Кишинев-Барселона, а по прилету насильно заставили заниматься проституцией в течение трех месяцев в городах Таррагона и Салоу.

А в России, в Воронежской области, гражданин Молдовы оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку представителям российской полиции за незаконное освобождение своего земляка, который находился в международном розыске из-за причастности к торговле людьми. Его задержали в ноябре 2017 года. В тот же день в отделение полиции явился 40-летний друг и соотечественник задержанного и предложил полицейским подкуп, чтобы те не экстрадировали его в Молдову, где итог один — суд.

Глава отдела полиции отказался от 100 тысяч рублей в виде взятки и тут же вызвал в свой кабинет дежурного. Против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку должностному лицу.

Суд признал гражданина Молдовы виновным, наказав его на 200 тысяч рублей штрафа. Деньги, которые иностранец предлагал в качестве взятки, были изъяты и переданы в доход государства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Новые подробности о взрыве в Кишиневе
Трехлапая собака, которую спасли волонтеры, сможет обойтись без коляски
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
В США придумали новый способ казни
Двухголовый удав поразил ученых
Саркози предъявлены обвинения
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь