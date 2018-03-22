Двух женщин задержали за сводничество в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Две жительницы Кокшетау заставляли заниматься проституцией молодых девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Две жительницы Кокшетау заставляли заниматься проституцией молодых девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Преступления были выявлены полицейскими в рамках спецоперации «Стоп трафик». В течение трех дней подразделения по борьбе с организованной преступностью, административная полиция и миграционные службы провели ряд рейдовых мероприятий, проверили промышленные объекты, территории сельских хозяйств, увеселительные заведения,
«К примеру, в Кокшетау к уголовной ответственности по ст. 308 УК РК (вовлечение в занятие проституцией) привлечены две местные жительницы. Женщины путем угроз и шантажа заставляли заниматься проституцией двух 22-летних девушек», — отметили в
Также в рамках спецоперации выявлены факты сводничества в наиболее крупных регионах области: Кокшетау, Щучинске, Атбасаре и Степногорске. Нарушители предоставляли девушек для оказания интимных услуг за определенную плату. Услуги подозреваемые оценивали от 1000 до 5000 тенге.
«В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования по ст. 309 УК РК (сводничество). Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», — добавили в
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