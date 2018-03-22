Двух женщин задержали за сводничество в Кокшетау

Источник: Kazinform

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Преступления были выявлены полицейскими в рамках спецоперации «Стоп трафик». В течение трех дней подразделения по борьбе с организованной преступностью, административная полиция и миграционные службы провели ряд рейдовых мероприятий, проверили промышленные объекты, территории сельских хозяйств, увеселительные заведения, банно-гостиничные комплексы. Оперативниками выявлено 6 преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе 2 факта вовлечения в занятие проституцией и 4 факта сводничества.

«К примеру, в Кокшетау к уголовной ответственности по ст. 308 УК РК (вовлечение в занятие проституцией) привлечены две местные жительницы. Женщины путем угроз и шантажа заставляли заниматься проституцией двух 22-летних девушек», — отметили в пресс-службе ДВД региона.

Также в рамках спецоперации выявлены факты сводничества в наиболее крупных регионах области: Кокшетау, Щучинске, Атбасаре и Степногорске. Нарушители предоставляли девушек для оказания интимных услуг за определенную плату. Услуги подозреваемые оценивали от 1000 до 5000 тенге.