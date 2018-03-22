Следователи проводят проверку информации о фиктивной прописке почти 7 тыс. человек в квартире Екатеринбурга

По данным следствия, информация о фиктивной прописке людей в одной из квартир Екатеринбурга появилась в СМИ накануне.

«При этом отмечено, что, несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек», — говорится в сообщении.

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Проверка организована на предмет наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), отмечает пресс-служба. Будет проанализирована ситуация, при которой, несмотря на расследование органами внутренних дел уголовного дела, число зарегистрированных в этой же квартире граждан возросло. Будет опрошен владелец квартиры, должностные лица миграционного отдела полиции, будут проанализированы соответствующие документы.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, руководством ГУ МВД Росси по Свердловской области будет дана принципиальная оценка сложившейся ситуации в отделе полиции 14 УМВД по Екатеринбургу.

«Кроме того, этот случай свидетельствует об очевидном пробеле в действующем законодательстве в сфере миграции и постановке на учет иностранных граждан», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, во вторник в ходе заседания городской думы прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова привела пример «бездействия сотрудников полиции при пресечении фактов преступлений».