Следователи проводят проверку информации о фиктивной прописке почти 7 тыс. человек в квартире Екатеринбурга
Екатеринбург. 22 марта.
Екатеринбург. 22 марта.
По данным следствия, информация о фиктивной прописке людей в одной из квартир Екатеринбурга появилась в СМИ накануне.
«При этом отмечено, что, несмотря на возбуждение органами полиции еще в декабре 2016 года уголовного дела о незаконной постановке на учет 57 граждан, на протяжении периода следствия по делу количество зарегистрированных в указанной квартире возросло до 6844 человек», — говорится в сообщении.
Проверка организована на предмет наличия в действиях должностных лиц миграционного отдела полиции признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), отмечает
Как сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель
«Кроме того, этот случай свидетельствует об очевидном пробеле в действующем законодательстве в сфере миграции и постановке на учет иностранных граждан», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, во вторник в ходе заседания городской думы прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова привела пример «бездействия сотрудников полиции при пресечении фактов преступлений».
Прокурор города указала на недостатки при организации работы со стороны органов полиции по выявлению незаконной миграции. В частности, в одной из квартир на улице Баумана зарегистрировано 6728 человек. Надзорное ведомство проводит проверку.
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