Из Швейцарии с растратой. Экс-главу «дочки» «Ростеха» ждут в СИЗО
Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы подозревают
Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы подозревают
Как рассказал источник «Ъ», знакомый с ситуацией, днем 20 марта сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в квартире Николая Семенова, после которого он был доставлен на допрос в УВД
Подозреваемого поместили в ИВС. Предполагается, что сегодня утром ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об аресте господина Семенова. В УВД ЮЗАО и ГУ МВД по Москве от комментариев воздержались, сославшись на неразглашение данных предварительного следствия.
В «Ростехе» задержание господина Семенова «Ъ» подтвердили, отметив, что все
Источники в правоохранительных органах сообщили, что задержание Николая Семенова связано с его деятельностью на посту главы компании «Нацимбио» — дочерней структуры «Ростеха».
В августе 2016 года в «Нацимбио» сообщили, что Николай Семенов уходит в отставку, а 26 сентября 2016 года Сергей Чемезов на форуме «Биотехмед» (конференция организуется при поддержке Минздрава, Минпромторга, Минсельхоза и «Ростеха») в Геленджике объявил о назначении господина Семенова своим советником. Перевод на эту должность источники связывали с провалом инсулинового проекта в подмосковном Пущино, а также с конфликтом с некоторыми членами совета директоров «Нацимбио». Но господин Чемезов публично заявил, что форум создан для того, «чтобы и производители, и потребители встретились, посмотрели друг другу в глаза и на тот продукт, который создан»: «И вот как раз Николай Семенов будет заниматься в качестве моего советника этим вопросом».
Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что господин Семенов работал над несколькими проектами в Швейцарии. Что заставило его вернуться в Россию, пока не известно.
Следствие считает, что господин Семенов и не установленные следствием лица причастны к растрате как минимум 10 млн руб. в АО «Нацимбио». При этом источник «Ъ» уточнил, что речь может идти о нескольких эпизодах махинаций: «10 млн руб.— это не конечная сумма, в хищении которой подозревают господина Семенова». Осенью прошлого года к деятельности «Нацимбио» предъявлял претензии российский офис антикоррупционной организации Transparency International.
Однако все госструктуры, куда пожаловались общественники, не нашли нарушений в деятельности «Нацимбио». «В 2015 году никаких наценок не было, цены производителей и в контрактах (“Нацимбио”.— “Ъ”) для Минздрава сходились до копейки, — говорится в расследовании.— Однако затем начала появляться наценка в 5−10%». В Transparency посчитали, что «обычная» маржа «Нацимбио» с поставки одного препарата составляла около 10 млн руб. «Мы отправили запросы в целый ряд структур, включая администрацию президента, Счетную палату, правительство и сам “Ростех”. Но в итоге нам везде ответили, что никакого криминала в деятельности “Нацимбио” не увидели. Счетная палата указала, что изначально негативно оценивала создание такого монополиста (компания обладает монопольным правом поставки ряда медикаментов органам госвласти.— “Ъ”)», — рассказал «Ъ» координатор расследования Transparancy Дмитрий Сухарев.
После задержания Николая Семенова его родственники и коллеги, по данным «Ъ», безуспешно пытались добиться освобождения
Александра Джорджевич, Всеволод Инютин, Валерия Мишина
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