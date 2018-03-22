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04:08 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец украл у пенсионерки сварочный аппарат

Ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.

В Уссурийске местный житель украл у пенсионерки сварочный аппарат, сообщает РИА VladNews ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию Уссурийска поступило сообщение 57-летней местной жительницы о краже сварочного аппарата. Ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, проникнув в сарай, находящийся во дворе дома, похитил электросварочный аппарат, после чего скрылся.

Позже подозреваемого в краже задержали, им оказался 23-летний местный житель, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Сварочный аппарат был обнаружен и возвращен потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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