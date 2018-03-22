Приморец украл у пенсионерки сварочный аппарат
Ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.
Ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.
В Уссурийске местный житель украл у пенсионерки сварочный аппарат, сообщает РИА VladNews ссылкой на
В полицию Уссурийска поступило сообщение 57-летней местной жительницы о краже сварочного аппарата. Ущерб потерпевшая оценила в 5 тысяч рублей.
Позже подозреваемого в краже задержали, им оказался 23-летний местный житель, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Сварочный аппарат был обнаружен и возвращен потерпевшей.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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