В Большеглушицком районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком
В среду, 21 марта, в ДТП на территории Большеглушицкого района погиб человек, сообщили в
В среду, 21 марта, в ДТП на территории Большеглушицкого района погиб человек, сообщили в
По предварительным данным полицейских, примерно в 20:00 на одной из трасс произошло столкновение двух автомобилей Lada Priora и большегруза, в результате чего погиб водитель легковушки. Две
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
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