После застолья хабаровчанин остался без кольца и телефона

Полицейские выяснили, что заявитель накануне выпивал в большой компании в доме на улице Карла Маркса. При этом в застолье участвовали как его друзья, так и незнакомые люди.

В краже правоохранители заподозрили 33-летнего мужчину, который до этого пять раз был судим. Горожанина задержали. Он объяснил, что украшение сдал в ломбард, а телефон продал знакомому.