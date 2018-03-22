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04:09 (мск), источник: Губерния онлайн

После застолья хабаровчанин остался без кольца и телефона

В Хабаровске у местного жителя украли телефон и кольцо-печатку. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей. Потерпевший обратился к правоохранителям.

Полицейские выяснили, что заявитель накануне выпивал в большой компании в доме на улице Карла Маркса. При этом в застолье участвовали как его друзья, так и незнакомые люди.

В краже правоохранители заподозрили 33-летнего мужчину, который до этого пять раз был судим. Горожанина задержали. Он объяснил, что украшение сдал в ломбард, а телефон продал знакомому.

В итоге гаджет полицейские изъяли и вернули потерпевшему. Кроме того, они возбудили уголовное дело по факту кражи. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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