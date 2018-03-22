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04:13 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец получил пожизненное лишение свободы за убийство четырех человек

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Источник: VLADNEWS

Два местных жителя осуждены за убийство четырех человек и покушение на убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что убийства были совершены в марте 2016 года в одном из жилых домов улице 15-тая во Владивостоке.

Фигуранты дела, один из которых на тот момент освободился из мест лишения свободы менее двух недель, пришли в гости к общему знакомому, где распивали спиртные напитки с хозяином дома и его приятелями. Во время распития спиртных напитков у одного из фигурантов с гостем возникла ссора, в результате которой последнему было нанесено несколько ударов ножом по горлу. Затем этот же злоумышленник лишил жизни свидетеля данного убийства из числа гостей.

Так как все в квартире спали, фигуранты дела решили скрыть следы преступления и подожгли помещение. В результате пожара собственник дома и его приятель погибли от отравления угарным газом, пятый потерпевший смог самостоятельно выбраться из горящего дома и ему удалось спастись.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания одному из них пожизненное лишение свободы, его соучастнику — 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей.

В настоящее время приговор считается вступившим в законную силу.

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