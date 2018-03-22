В Приморье вандалы осквернили памятник Ленину

В Дальнереченске 19 марта 2018 года вандалы осквернили памятник В. И. Ленину, залив его красной краской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету Золотой Мост.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский».