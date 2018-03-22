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04:11 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье вандалы осквернили памятник Ленину

Осквернение коммунистической святыни произошло на следующий день после выборов.

В Дальнереченске 19 марта 2018 года вандалы осквернили памятник В. И. Ленину, залив его красной краской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на деловую газету Золотой Мост.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния», — сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский».

Местные представители КПРФ уже высказали недовольство происходящим, посчитав, что такие действия недопустимы. По их мнению, вандалы «плюнули» не в вождя мировой революции, а на весь советский период истории России.

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