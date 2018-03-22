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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Самолёт рейса Москва-Владивосток совершил экстренную посадку

В пресс-службе авиаперевозчика прокомментировали инцидент.

Источник: РИА "Новости"

Самолета рейса «Москва-Владивосток» произвел вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной послужило плохое самочувствие человека, находящегося на борту, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе «Аэрофлота».

Информацию также подтвердили представители международного аэропорта «Владивосток», уточнив, что самолёт уже направляется в Приморье.

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