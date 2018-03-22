Число лесных пожаров вырастет в Хабаровском крае в 2018 году

Доля крупных лесных пожаров в Хабаровском крае по сравнению со средними показателями за 10 лет уменьшилась в 2,6 раза, но в предстоящем сезоне по прогнозу ожидается высокая горимость тайги. Расчёт сделан с учётом цикличности событий, лето-2018 должно быть сухое и жаркое, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в управлении лесами краевого правительства.

В тёплый сезон регион накроют устойчивые антициклоны, которые не пропустят на территорию дожди. — В прошлом году 88% всех возгораний было потушено в течение первых двух суток, их основные причины возникновения не меняются, это человеческий фактор и грозовые разряды, — говорит нначальник управления лесами правительства Хабаровского края Сергей Андриенко. На территории Хабаровского края ежегодно возникает до 400 пожаров в тайге и в этой связи управление лесами обеспокоено увеличением количества возгораний, возникающих на землях министерства обороны — в 2016 году зарегистрировано 5 таких случаев, в 2017 году уже 8. В ходе мероприятий, проведённых совместно с военными лесничествами, проведено противопожарное обустройство полигонов, в результате чего не допущено перехода огня с земель минобороны на территории иных категорий.