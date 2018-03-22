Молодой сахалинец терроризировал приморских женщин
Во Владивостоке в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Во Владивостоке в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 40 000 рублей.
Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку поступило заявление о грабеже.
Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Полицейские задержали 23-летнего уроженца города Холмск Сахалинской области, приехавшего в столицу Приморья в январе этого года.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.
Вор находится в изоляторе.
Михаил Грач.
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