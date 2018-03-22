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04:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодой сахалинец терроризировал приморских женщин

Во Владивостоке в районе улицы Жигура неизвестный открыто похитил у жительницы города кошелек, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 40 000 рублей.

Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку поступило заявление о грабеже.

Очередное ограбление подозреваемый совершил в районе улицы Ивановская. Вооружившись перцовым баллончиком, похищенным несколько дней назад, злоумышленник приехал в район остановки Гайдамак с целью совершения грабежа. Заметив женщину, идущую без сопровождения, молодой человек проследовал за ней и, оказавшись в безлюдном месте, попытался вырвать сумку. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Злоумышленник распылил перцовый газ в лицо потерпевшей. Женщина упала и, прижав к себе сумку, принялась звать на помощь. Подозреваемый испугался, что крики привлекут внимание прохожих, и скрылся.

Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Полицейские задержали 23-летнего уроженца города Холмск Сахалинской области, приехавшего в столицу Приморья в январе этого года.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.

Вор находится в изоляторе.

Михаил Грач.

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