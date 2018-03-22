Молодой сахалинец терроризировал приморских женщин

Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Неизвестный вырвал из рук горожанки сумку с документами и денежными средствами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 40 000 рублей.

Аналогичное преступление было зарегистрировано еще через несколько дней. В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Владивостоку поступило заявление о грабеже.