В Новосибирске самолет совершил посадку для оказания помощи пассажиру
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Новосибирске для оказания медицинской помощи одному из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель
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