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06:48 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске самолет совершил посадку для оказания помощи пассажиру

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы во Владивосток, совершил посадку в Новосибирске для оказания медицинской помощи одному из пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта «Владивосток».

Источник: РИА Новости

«По нашей информации, самолет сел в “Толмачево” для оказания медпомощи одному из пассажиров. Пока борт во Владивосток не вылетел», — сказал собеседник.

Рейс должен был прибыть в Приморье в 12.20 (05.20 мск).

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 В Новосибирске самолет совершил посадку для оказания помощи пассажиру
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