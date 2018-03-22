Сотрудники ГУФСИН в Приморье сорвали большой преступный куш
За два дня им удалось изъять почти 50 запрещенных предметов.
За два дня им удалось изъять почти 50 запрещенных предметов.
Сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю за два дня в пяти учреждениях СИЗО-1, КП-37, КП-26, ИК-41и ИК-31 изъяли 35 мобильных телефонов и 13
Зачастую родственники осужденных или иные лица прибегают к различным ухищренным многоступенчатым методам доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения. Одним из таких способов является «схрон» — вблизи учреждений граждане заранее делают тайники, чтобы потом перебросить их содержимое. В этот раз схроны были обнаружены в снегу, в самых различных местах на прилегающей к учреждениям местности.
Наибольшее количество запрещенных предметов пытались передать в СИЗО-1 — 18 сотовых и 12
Сотрудниками учреждений ведется планомерная и целенаправленная работа по пресечению попыток передачи запрещенных предметов с применением современных технических средств и служебных собак.
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