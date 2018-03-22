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04:23 (мск), источник: VLADNEWS

Сотрудники ГУФСИН в Приморье сорвали большой преступный куш

За два дня им удалось изъять почти 50 запрещенных предметов.

Сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю за два дня в пяти учреждениях СИЗО-1, КП-37, КП-26, ИК-41и ИК-31 изъяли 35 мобильных телефонов и 13 сим-карт, спрятанных в тайниках для последующей передачи на режимные территории, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Зачастую родственники осужденных или иные лица прибегают к различным ухищренным многоступенчатым методам доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения. Одним из таких способов является «схрон» — вблизи учреждений граждане заранее делают тайники, чтобы потом перебросить их содержимое. В этот раз схроны были обнаружены в снегу, в самых различных местах на прилегающей к учреждениям местности.

Наибольшее количество запрещенных предметов пытались передать в СИЗО-1 — 18 сотовых и 12 сим-карт. Обнаружили и изъяли средства мобильной связи, приготовленные к передаче на режимные территории, также сотрудники КП-37, КП-26, ИК-31 и ЛИУ-47.

Сотрудниками учреждений ведется планомерная и целенаправленная работа по пресечению попыток передачи запрещенных предметов с применением современных технических средств и служебных собак.

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