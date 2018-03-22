Правительство Подмосковья направит в район бригаду врачей
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Бригада узконаправленных врачей будет работать в Волоколамском районе, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Бригада узконаправленных врачей будет работать в Волоколамском районе, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей — узкие специалисты — пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением.
По его словам, бригада врачей будет работать в Волоколамске до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации, связанной с полигоном «Ядрово».
Помимо этого он добавил, что в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха. Данное поручение дано областному МЧС.
Также губернатор отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном «Ядрово».
В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.
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В среду на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями.
По словам губернатора, в больницу Волоколамска в среду обратились 60 человек, при этом 6 человек попросили о госпитализации.
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