Правительство Подмосковья направит в район бригаду врачей

Источник: РИА "Новости"

Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей — узкие специалисты — пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

По его словам, бригада врачей будет работать в Волоколамске до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации, связанной с полигоном «Ядрово».

Помимо этого он добавил, что в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха. Данное поручение дано областному МЧС.

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Также губернатор отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном «Ядрово».

В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне «Ядрово», произошедшего в ночь на среду. «Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован», — привели «Интерфаксу» слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В среду на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями.