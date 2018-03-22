На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП
Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы.
Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы.
Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автоавария произошла накануне на 286 км автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиль
В результате аварии погиб водитель Ниссан. Пассажир этого автомобиля, а также водитель и пассажир
Обстоятельства ДТП выясняются.
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