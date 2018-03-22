Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Звезды, воспитывающие особенных детей
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10Сакура в цвету
06:50 (мск), источник: Nakanune.ru

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автоавария произошла накануне на 286 км автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиль Ниссан-X-Trail, обгоняя попутный грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Рендж-Ровер, который двигался со стороны Перми.

В результате аварии погиб водитель Ниссан. Пассажир этого автомобиля, а также водитель и пассажир Рендж-Ровера получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

"Колумбайн" по-шадрински. Ученица расстреляла одноклассников
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
В США придумали новый способ казни
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Экс-главу «дочки» «Ростеха» подозревают в крупных хищениях
Двухголовый удав поразил ученых
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь