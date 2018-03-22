На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автоавария произошла накануне на 286 км автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиль Ниссан-X-Trail, обгоняя попутный грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Рендж-Ровер, который двигался со стороны Перми.